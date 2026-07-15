Vinci assure que le futur péage du détroit d’Ormuz sera gratuit au bout de cinq ans

Souvent mis en cause pour les milliards d’euros de marge opérés sur les autoroutes françaises, le groupe Vinci, leader mondial des métiers des concessions, des services à l’énergie et la construction, qui a gagné l’appel d’offres, a tenu à rassurer tout le monde dans un communiqué. Celui-ci stipule que « le péage dans le détroit d’Ormuz sera gratuit au bout de cinq ans ». Puis d’ajouter que « le prix fixe n’augmentera pas pendant ce laps de temps ou alors à la marge et uniquement en cas de guerre à l’international, de hausse du prix du baril de pétrole ou de déclaration outrancière de Donald Trump. » Suffisant pour justifier les 35000 euros de péage annoncés ? Les avis sont partagés.

Des coûts de construction importants

Vinci explique avoir réutilisé une barrière de péage qui a autrefois servi à Saint-Arnoult et qui a malheureusement été sectionnée par une Volvo XC60 flashée à 194 km/h. Selon le porte-parole de l’entreprise, c’est « la rénovation à l’identique de cette barrière » qui expliquerait les coûts importants. Alors que les concessions d’autoroutes laissées depuis 2006 aux mains des sociétés privées gestionnaires ont suscité de vives critiques en France, il n’est pas étonnant que beaucoup de nos concitoyens regardent ce nouveau péage d’un mauvais œil, et ce bien que Vinci assure que « chaque centime sera réinvesti dans les dividendes des actionnaires ».

Cet événement n’est pas sans rappeler la polémique suscitée par la taxe aérienne instaurée par Vinci en 2023 pour chaque avion dépassant les 50 km/h sur notre sol.

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