Coupe du monde – Plus que 143 matchs de poules avant le début des phases éliminatoires

Il ne reste plus que 143 matchs de poules avant que ne débutent les phases éliminatoires, soit 12870 heures (sans compter les arrêts de jeu) de rencontres déséquilibrées et le plus souvent sans enjeu puisqu’on connaît déjà la plupart des nations éliminées ou qualifiées pour les seizièmes de finale. Voilà de quoi combler n’importe quel amateur de foot digne de ce nom. « J’ai hâte de multiplier les micro-siestes devant les matchs de la nuit puis d’aller me coucher avec l’impression d’être passé sous un bus » confie Clément, qui avait tenu jusqu’à la fin de France-Irak dans la nuit de lundi à mardi, avant d’enchaîner sur la 2e mi-temps de Sénégal-Norvège.

Succès de la nouvelle formule

Peut-on dire pour autant que la Coupe du monde à 48 équipes est un franc succès ? Pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, la réponse à cette question est « un grand oui ». Il nuance toutefois : « Je pense qu’une Coupe du monde à 84 équipes serait tout de même plus adaptée à notre époque. Je suis déjà en contact avec l’Espagne, le Maroc et le Portugal pour que le Mondial 2030 accueille le maximum de nations. » Selon nos informations, la FIFA réfléchirait également à intégrer à terme les qualifications à la phase finale de la Coupe du monde. Celle-ci pourrait alors accueillir 180 nations et se dérouler sur un an et demi.

Le succès de cette nouvelle formule de la Coupe du monde ferait réfléchir les instances de la LFP (Ligue de Football Professionnel). Celle-ci envisagerait de regrouper dès 2028 les 3 premières divisions de football professionnel en une seule « Méga Ligue 1 » de 54 équipes.

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