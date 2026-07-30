Déception – Le coffee shop servait du café normal

C’est dans une rue fréquentée du 11e arrondissement de Paris que la déconvenue a eu lieu. Après plusieurs semaines de travaux, l’établissement « La Pause Café » a ouvert ses portes, devant des clients curieux de découvrir le concept. Mais à l’intérieur, ils ont la mauvaise surprise de découvrir que ce coffee shop ne propose en réalité que du café : espresso, double espresso ou allongé. Pour Marine, résidente du quartier de 34 ans, c’est un peu la douche froide : « On est à la limite du foutage de gueule… Pas de matcha avoine, pas de flat white, pas de macchiato automne chantilly cannelle… et évidemment pas de cookies sans gluten. C’est assez lunaire.»

Pire, la Pause Café ne propose pas de « vivre une expérience », de « transcender les saveurs » ou de « faire voyager les papilles gustatives » comme les autres coffee shops. En effet, le café proposé n’est pas spécialement originaire de coins prisés d’Amérique Latine : sa provenance n’est même pas indiquée en gros sur la carte. Malgré les critiques, les concepteurs assument : « C’est un coffee shop. Bah on propose du café quoi. Et puis y a des gâteaux aussi. » Des propos qui ont beaucoup choqué dans le quartier, jusqu’à créer un véritable bad buzz dans la communauté des « coffee addicts ». La Pause Café devra très vite corriger le tir ces prochaines semaines pour rentrer dans le rang, sans quoi les concepteurs devront déposer le bilan à coup sûr.