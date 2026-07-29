Société
Pour ou contre les incendies ?
Alors que les feux de forêt se multiplient depuis plusieurs semaines, les Français restent divisés quant au spectacle proposé. Nous leur avons donné la parole.
POUR
Donovan, de Carnac : « Quand on n’a pas l’occasion d’assister à un feu d’artifices, c’est un bon substitut, à condition qu’il brûle fort, si c’est pour voir juste de la fumée, non merci ! »
Martine, de Wasquehal : « Ça me rappelle que c’est l’été et qu’il faut profiter de la vie avant le long tunnel de l’hiver. Et j’adore tout ce qui fait hurler les écolos. La planète ? Faut arrêter avec ça, rien n’est éternel, à part Patrick Sébastien ! »
Yves, de Nogent-le-Rotrou : « Ce que j’adore dans les incendies, c’est leur traitement médiatique. On sent que la priorité des journalistes est de respecter les sinistrés et de ne jamais verser dans le sensationnalisme. »
CONTRE
Kamel, de Sucy-en-Brie : « Je déteste les incendies, c’est un coup à devoir annuler une réservation et trouver en catastrophe un autre Airbnb. J’ai autre chose à faire. »
Chloé, de Toulouse : « C’est surfait. Perso, je préfère un bon vieux séisme ou un tsunami, c’est beaucoup plus spectaculaire. »
Fatou, de Villecresnes : « Tout le monde sait que les incendies sont déclenchés par le gouvernement pour éviter de parler des chemtrails. Mais continuez à croire la propagande d’État, les moutons !
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