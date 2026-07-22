Des collaborateurs ministériels écartés suite à des tests positifs au socialisme

Cette vague de départs fait suite à une série de contrôles anti-socialisme inopinés menés dans les ministères ces dernières semaines à la demande du Premier ministre. Sébastien Lecornu affirme qu’en plus des tests sanguins et urinaires, des perquisitions ont eu lieu dans les ministères, permettant la découverte de plusieurs posters du Che Guevara et d’une biographie de François Hollande. Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, Sébastien Lecornu rappelle le devoir d’exemplarité des collaborateurs ministériels. « Ces personnes ont accès à des informations extrêmement sensibles. C’est incompatible avec la pratique du socialisme, même de manière occasionnelle », a martelé le Premier ministre.

Difficile de ne pas faire le lien avec les revirements autour d’un possible départ de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, annoncée démissionnaire hier en fin de soirée. Selon plusieurs sources au sein du ministère, le départ pourrait faire suite à la découverte de traces d’écologie dans les urines de la ministre de l’Écologie.

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