Bordeaux officiellement relégué en R1 et condamné à jouer au badminton

C’est avec l’air abattu que nous a accueilli dans son bureau, un placard à balais en périphérie de Bordeaux, le président des Girondins, Gérard Lopez, dont le club vient d’être relégué en R1 et à changer de sport. « Ce qui m’inquiète le plus c’est que le club n’a pas les moyens de s’offrir des raquettes et des volants ! Même chez Décathlon c’est hors de prix. C’est un sport de riche le badminton ! On a pourtant tout essayé pour renflouer les caisses, on a lancé une cagnotte Lichi, la mère a même cuisiné des gâteaux au yaourt maison qu’on a vendu à un stand les jours de matchs. »

Le président de la commission d’appel de la DNCG rappelle que la situation financière à Bordeaux est plus que catastrophique. « Au moins en badminton ils ne feront plus de folies dans les transferts. En R1, les joueurs de badminton ont tous en moyenne 70 ans, ils comptent encore en ancien franc. Je sais que la décision peut paraître dure, mais le club n’a plus que 52,47 euros dans ses caisses. Et encore c’est grâce à un Weiro du cousin du président Gérard Lopez. Quand j’ai été sur place, au stade Atlantique Métropole, j’ai laissé un petit billet et une boîte de volants à l’accueil. Ils m’ont fait de la peine. »

Côté personnel, la plupart relativise, comme ce joueur qui a préféré garder l’anonymat. « J’ai des notions en badminton, cet été je vais y jouer tous les jours à la plage, pour arriver au top au début de la saison. Mais vous savez quoi ? Y’a quand même du positif. Ça va nous permettre de jouer en sortant de boîte de nuit, sans que ça se voit. Et puis, la R1 c’est la seule ligue où les joueurs sont plus bourrés que les spectateurs. »

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