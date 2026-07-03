France Travail va former 5 000 agents IA à répondre de façon désagréable

C’est une nouvelle réforme phare, annoncée par le ministre du Travail et des Solidarités, qui sera effective dès 2027 : la mise en place d’agents IA chez France Travail. « C’est une évolution qui prend du temps. Coller précisément aux caractéristiques et aux compétences des conseillers de France Travail nécessite une grande exigence. » En effet, pour ne pas déboussoler les usagers, les agents IA devront respecter les usages de l’institution. « Ils devront être désagréables, soupirer bruyamment, être extrêmement flous dans leurs réponses et raccrocher brutalement une fois sur deux. » Il sera également attendu des agents qu’ils aient un ton extrêmement monocorde et qu’ils puissent mettre en attente les usagers sans raison.

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Le ministre nous a expliqué le but de cette mesure. « Notre objectif, avec ces agents IA, c’est de diminuer les temps d’attente téléphonique des usagers afin de favoriser un retour à l’emploi plus rapide. » Il a poursuivi en expliquant que l’intelligence artificielle allait mettre de nombreuses personnes au chômage. « France Travail sera particulièrement sollicitée dans les prochaines années pour y faire face. » La mesure permettra également d’accompagner les 15 000 employés de France Travail dont le licenciement est prévu dans le cadre de cette même modernisation.

Des agents IA de plus en plus présents dans les institutions

En plus de France Travail, de nombreuses institutions vont voir apparaître des agents IA. L’opération a déjà commencé à l’URSSAF. « Le travail de formation est colossal. C’est contre nature pour un agent IA de ne répondre seulement qu’au bout de six jours et de faire des erreurs de calcul inexplicables. » Néanmoins, l’objectif est de parvenir à une intégration de ces agents d’ici septembre 2027. D’ici là, le site de l’URSSAF restera en maintenance 22 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7.