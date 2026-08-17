Société
Après deux semaines de vacances avec lui, un père de famille reconnaît que son fils n’est pas HPI
Un père de famille a dû accepter une triste réalité : après plusieurs jours passés avec son fils, malgré des autodiagnostics positifs, le petit Théo n’était pas HPI, mais juste très limité.
C’est le cœur lourd et l’auto diagnostique, trouvé sur internet, froissé qu’Éric, 42 ans, a dû se rendre à l’évidence : après quinze jours de cohabitation au camping municipal, le verdict est tombé : Théo, son fils de huit ans n’est pas un génie incompris, il est simplement insupportable et très limité. Pourtant, depuis trois ans, la théorie s’était imposée comme une évidence au sein du foyer. Si Léo urinait dans son lit, frappait ses professeurs et passait ses journées à dessiner des pénis sur les murs de sa chambre, c’était en raison d’une « intelligence supérieure » et d’un « ennui profond face au système scolaire standard ».
Mais quinze jours de promiscuité dans un mobil-home ont suffi à briser l’illusion parentale. « Au bout de quatre jours sous la pluie à Quiberon, quand il n’avait toujours pas compris les règles du UNO et qu’il a bu du liquide vaisselle pour voir si ça faisait des bulles aux toilettes, j’ai commencé à avoir des doutes », confie Éric, un flacon de Lexomil à la main. Le déclic est venu lorsque Eric a retrouvé Théo, seul, aux sanitaires, en train de faire de la pâte à modeler avec ses excréments. « Je l’ai regardé modeler son étron sur le carrelage, et j’ai compris », souffle le père de famille. « Il n’a pas un cerveau trop complexe pour ce monde. Il a le QI d’un tacos trois viandes ». Un coup dur pour Eric, qui était pourtant persuadé de son diagnostic. « Moi-même je sais que j’ai un QI très élevé, ça n’a jamais été prouvé mais… enfin, je le sais quoi. Donc que mon fils soit HPI c’était logique ! ».
De retour à la maison, Éric a d’ores et déjà jeté aux ordures le dossier d’inscription dans l’école alternative bilingue Montessori à 4000 euros par mois et le petit Léo est inscrit pour la rentrée en CP classique. « Sans doute le premier CP avant ses douze redoublements ».
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