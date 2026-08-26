Après « Rires et Chansons », succès mitigé pour le lancement de la station « Sanglots et Reggaeton »

Ce devait être la nouvelle station phare du groupe NRJ. « Sanglots et Reggaeton » (97.6 FM) a été inauguré ce lundi en grandes pompes en compagnie de son PDG Jean-Paul Baudecroux. Conçu comme un digne successeur de « Rires et Chansons », le concept devait faire alterner les plus beaux rythmes chaloupés de reggaeton et des heures de citations déprimantes, de sons d’animaux mourants et de cris de détresse. « Toutes les heures à la demie, ne manquez pas le billet d’humeur cafardeuse de Jean-Mi, un sans-abri au fond du trou qui nous racontera ses graves problèmes d’addiction à la drogue ainsi que les soucis de santé incurables de ses enfants », déclare Jean-Paul Baudecroux, solaire, avant d’inaugurer officiellement la station en appuyant sur un gros bouton gris.

Avec une programmation aux petits oignons, les premières 24 heures annonçaient pourtant le meilleur pour la suite : une matinale léchée, « Le 8-6 », pendant laquelle six chômeurs en burn-out vidaient des canettes de bière bon marché en pleurant sur leur sort, plus de 15 heures de sanglots déchirants entièrement diffusés en .FLAC, sans oublier les morceaux de reggaeton les plus cultes comme « Reggaeton Lento », « Reggaeton Lento (Safaria Remix) », « Reggaeton Lento (DJ Maxxxenss Club Remix) », « Reggaeton Lento (Miaouss & Chupacabra Caribbean Mix) » ou encore « Reggaeton Lento (Doudou Calor Extended Mix Version) ».

Un cocktail détonnant qui malheureusement n’a pas réussi à trouver son public malgré plusieurs cadeaux premium prévus pour les auditeurs : des Smartbox « Gîtes de France », un best-of DVD des meilleures vidéos de L214, et deux places pour aller voir le film « Permis de détruire » avec Didier Bourdon et Patrick Timsit. « Dès que j’ai allumé ma radio, je suis tombé sur 8 minutes de pleurs d’un agriculteur, les testicules coincés dans le coutre de sa charrue. J’ai connu plus festif », commente Bastien G., 38 ans, le teint blême. Même son de cloche du côté de Clotilde V., 25 ans. « Je n’ai rien contre le reggaeton tant que personne n’en diffuse, n’en joue ou n’en parle », explique-t-elle, en brûlant son poste de radio avec de l’acétone.

Cet échec marque une perte sèche de plusieurs millions d’euros pour le groupe NRJ, mais ne décourage pas pour autant son dirigeant qui vient annoncer sa « volonté de rebondir » en inaugurant prochainement sa toute nouvelle station « Des mimes et des bruits de bouche ».