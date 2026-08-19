Vingt ans après leur vol, toutes les étoiles du ciel retrouvées dans vos yeux 

Voilà un fait divers qui a marqué au fer rouge toute la communauté scientifique. Le 5 juillet 2006 à 23h40, la totalité des étoiles disparaissaient subitement sous les yeux des astronomes du monde entier. Un constat glaçant qui, après plusieurs heures de fouilles, avait permis aux scientifiques de découvrir une lettre manuscrite et anonyme flottant au beau milieu du cosmos : « Toutes les étoiles sont miennes. Je me suis servi. Ne cherchez pas à les retrouver ou je vole le soleil. Signé : Le Dérobeur. PS : Je sais que le Soleil est une étoile, lâchez-moi les nerds. »

Après vingt ans d’investigations infructueuses, un nouvel élément vient peut-être de permettre de résoudre définitivement cette affaire. Selon plusieurs sources concordantes, l’intégralité des astres volés auraient été aperçus habilement camouflés dans vos yeux. Une planque redoutable qui laisse envisager aux enquêteurs que le Dérobeur ne soit en réalité votre père. « C’est un grand jour pour la Science et pour la Justice. Nous allons immédiatement envoyer une brigade pour récupérer l’intégralité du butin et arrêter les coupables » commente le chef du RAID, Ludwig Stark, en attrapant deux bocaux à cornichons pour stocker vos prunelles.

Prochainement confiées à la section Astronomie du British Museum, toutes les étoiles devraient bientôt être renvoyées dans l’espace accompagné d’un mot d’excuses et de quelques cupcakes. Un coup de filet qui clôture une affaire vieille de plusieurs décennies et qui devrait permettre aux enquêteurs de résoudre un autre fait divers jusqu’ici non résolu : la recherche de plus de trois cents personnes portées disparues après s’être perdues dans votre regard.