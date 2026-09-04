La Terre franchit le cap des 8,4 milliards d’étrangers

Ce jeudi 3 septembre à 14 heures, la Terre a vu son nombre d’étrangers franchir le cap des 8,4 milliards. Un nombre vertigineux, en constante expansion depuis la nuit des temps, qui inquiète particulièrement les démographes. « Les chiffres ne mentent pas. Si on ne fait rien, la Terre verra le nombre d’étrangers à sa surface atteindre les 9 milliards d’ici 2037. », commente le professeur Barnabé Villet, chef de la division de la Population de l’ONU. « On compte près de 140 millions d’étrangers qui arrivent sur Terre chaque année, et ce, depuis 2,8 millions d’années. C’est vertigineux. », poursuit-il, inquiet, en nous dévoilant un ouvrage sobrement intitulé « Le Grand Remplacement des amibes : mythe ou réalité ? »

Face à l’ampleur du phénomène, le Rassemblement national a dévoilé plusieurs mesures visant à « juguler l’invasion à l’échelle mondiale ». Tout d’abord, la construction d’un mur autour du sexe de chaque homme afin d’endiguer le phénomène pour de bon. Également, l’instauration d’une milice armée, la « ICE BABY » chargée d’arrêter et d’incarcérer chaque nouveau-né dès la sortie de leur mère. Enfin, la création d’une OQTT (Obligation de Quitter le Territoire Terrestre) pour tout nouvel individu dépourvu de visa de séjour planétaire, lui permettant de séjourner légalement sur la planète bleue.

Un problème d’ordre mondial que suivent de près les experts du monde entier, qui recommandent unanimement de s’inspirer des modèles de Mars ou du Soleil, deux planètes qui ont réussi à résoudre durablement les problèmes du vivre ensemble en ne laissant simplement personne y vivre.