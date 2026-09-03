Face au nombre de candidats, la présidentielle de 2027 se déroulera en 16 tours

Avec 96 candidats recensés à ce jour, le gouvernement a annoncé ce mercredi des mesures exceptionnelles quant à l’organisation de la prochaine présidentielle. Exit le traditionnel système à deux tours, les électeurs devront cette fois-ci se rendre aux urnes pour un premier, un second mais également un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième,

neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième tour. « Ça peut sembler beaucoup, mais en s’organisant correctement, le nouveau président de la

République devrait être élu pile pour 2032 », commente l’optimiste Alex Gadré, chef du bureau des élections politiques.



Pour pousser les électeurs à « tenir la distance » et limiter les risques croissants d’abstention, le ministère de l’Intérieur a annoncé plusieurs aménagements. Tout d’abord, un pin’s chantant « J’ai voté 16 fois » sera offert à chaque électeur ayant fait l’effort de se déplacer du premier au seizième tour. Ensuite, les électeurs les plus assidus seront autorisés exceptionnellement à voter deux fois de suite. Enfin, l’annonce de chaque résultat se fera depuis plusieurs fan zones aménagées sur l’ensemble de l’Hexagone avec buvettes, châteaux gonflables et une tombola permettant à un heureux gagnant de repartir avec Olivier Faure dans un beau doggy bag et ce, dès le premier tour.



Face au nombre élevé de candidats, les débats télévisés devraient également évoluer. Chaque candidat disposera de quinze secondes pour présenter son programme, suivi de dix secondes de droit de réponse et de cinq secondes pour hausser le ton en fronçant les sourcils.

Interrogé sur l’éventualité d’un dix-septième tour en cas d’égalité, le gouvernement s’est voulu rassurant en indiquant que si le sort s’acharnait à ne pas choisir un nouveau président, c’est Emmanuel Macron en personne qui serait désigné pour éviter aux Françaises et aux Français

de passer leur vie aux urnes.



Article publié dans le Le Journal du Gorafi de Juillet 2026. Ah si vous vous étiez abonnés plus tôt, vous l’auriez lu en premier.