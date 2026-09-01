Elle ne prend pas en photo son enfant qui fait sa rentrée des classes 

Les habitants de la petite commune de Saint-Hélène sont toujours sous le choc après le terrible évènement qui les a secoué. La faute à une mère de famille qui n’a pas pris le temps de célébrer l’entrée de son enfant en CP, ni même de poster le cliché sur les réseaux. Un acte cruel et glaçant, dont on peine encore à expliquer les raisons.

Les voisins et ses amis décrivent pourtant un parent sans histoire et très respectueux “Elle faisait tout comme il fallait : elle mettait ses enfants en fond d’écran, collait leurs dessins moches sur son frigo, et parlait “des trucs trop drôles “de son enfant et qui ne sont pas “trop drôles” pour les autres ” décrit Michel, voisin qui la fréquentait de temps en temps.

Alors acte prémédité ou simple folie passagère ? Seule une enquête poussée nous dira comment Caroline a pu commettre ce crime de sang froid sur sa propre progéniture. “ Manque d’amour pendant l’enfance, traumatisme… nombreuses sont les pistes qui peuvent expliquer cette dissociation et cette aphasie émotionnelle. il est encore trop tôt pour l’expliquer. “ témoigne Jean-Yves, qui avait dressé le profil psychologique de Véronique Courjault et qui, une fois de plus, va devoir expliquer l’inexplicable.