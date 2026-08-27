Un enfant surdoué émerveille ses parents en faisant son premier burn-out à 4 ans 

Léo M., 4 ans, est un petit prodige. Diagnostiqué porteur d’un QI de 169 à l’âge de 2 ans et demi, celui que ses parents surnomment « le petit Einstein » vient de réaliser un nouveau tour de force : faire un burn-out sévère à 48 mois. « Il ne mange plus, il ne rit plus, il ne sort plus de sa chambre… Moi, il m’a fallu 33 ans pour en arriver là », raconte Frédéric, son père, admiratif. Même son de cloche pour Rosie, sa mère. « On savait qu’il ferait des grandes choses mais on ne pensait pas qu’il deviendrait Michel Houellebecq avant l’école primaire », confie-t-elle des étoiles plein les yeux.

Après avoir bataillé à travers la porte de sa chambre pendant 50 minutes, le petit Léo a bien voulu répondre à nos questions. « Je me sens vide. Pressé comme une Pom’potes. C’est comme si on m’avait jeté dans un océan noir et décharné et que je n’avais pas pris mes brassards », raconte-t-il en suçant frénétiquement son pouce. Quand on lui demande ce que ça fait de faire un burn-out 30 ans avant ses copains, Léo avoue garder les pieds sur Terre. « Je vois bien que papa, maman et leurs amis ne parlent que de ça. Ça fait plaisir c’est sûr mais j’essaie de rester humble », poursuit-il avant de s’écrouler en larmes sur son lit Pat’Patrouille.

En attendant de voir l’évolution de l’état de Léo, ses parents avouent avoir bon espoir de le voir poursuivre son ascension en intégrant prochainement un établissement prestigieux comme le Centre hospitalier de Ville Évrard ou l’Hôpital Sainte-Anne.