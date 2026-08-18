Pour venir en aide aux faibles revenus, l’allocation de rentrée sera versée aux enseignants 

Dans le cadre du plan « Une École pour Tous », le ministre de l’Éducation national, Édouard Geffray, a annoncé ce matin que l’allocation de rentrée scolaire 2026 serait versée aux 853 000 enseignants et ce dès ce lundi. « 466 euros, c’est une somme. Grâce à elle, nos professeurs pourront se refaire une santé financière et attaquer leur burn-out de mi-septembre en toute sérénité », a-t-il déclaré, enjoué, lors du traditionnel point presse de pré-rentrée.

Une bouffée d’oxygène qui a redonné du baume au cœur à Sandrine Burdeyron, professeur de mathématiques au collège Guy Debord de Sarcelles. « L’année dernière, j’avais reçu un pot de rillettes et des calissons. Y’a pas à dire, on sait vraiment prendre soin de nous là-haut », commente-t-elle, avant de recevoir trente-deux boules de papier mâché, trois équerres et un rétroprojecteur dans la tête deux minutes après le début de son cours particulier sur les fractions.

Même son de cloche du côté de Laurent Scheck, professeur de technologie au collège Emmanuel Mounier de Bois-Colombes. « Les classes sont surpeuplées, le programme interminable, les locaux insalubres, le matériel vétuste, notre profession bafouée, nos vies mises en danger, pas d’évolution de carrière, pas d’avenir, pas de futur, mais grâce à cette prime de rentrée, j’ai racheté du Valium ! » exulte-t-il, heureux.

Privés de l’allocation de rentrée scolaire pour la première fois, les parents d’élèves les plus modestes ont déclaré « comprendre le sens des priorités » et plusieurs étudiants ont proposé de partager « leurs paquets de pâtes du mois avec le corps enseignant afin de les aider un minimum à faire cours le ventre plein ».