Monique Barbut révèle accidentellement son tatouage Jean-Luc Mélenchon

C’est un nouveau couac pour la ministre de la transition écologique. Alors qu’elle s’installait à la table d’un restaurant proche de sa résidence dans le Var, Monique Barbut a dévoilé accidentellement un tatouage sur son avant-bras en remontant ses manches. « Nous étions installés à la table d’à côté et nous avons clairement vu la tête de Jean-Luc Mélenchon dessinée dans un cœur percé d’une flèche », raconte un témoin présent dans le restaurant.

Du côté de l’entourage de la ministre, on invoque une erreur de jeunesse. « C’est un tatouage effectué lors d’une soirée arrosée au début des années 1990» assure un conseiller, avant de préciser que la ministre « regrette évidemment ce choix de dessin. » Une explication fragilisée quelques heures plus tard par le propriétaire du salon de tatouage, qui affirme avoir réalisé le dessin en février dernier. « Au départ, elle voulait ajouter “JLM 2027” en dessous, mais je lui ai expliqué que ça risquait de mal vieillir. »

Interrogée à sa sortie du restaurant, Monique Barbut a refusé de commenter l’affaire et a immédiatement rabattu ses manches. Un geste qui aurait malheureusement dévoilé, selon plusieurs témoins, le début d’un second tatouage représentant Manon Aubry chevauchant un ours polaire sous l’inscription « Un autre monde est possible ». Matignon n’a pas encore réagit