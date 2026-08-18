Connect with us

Politique

Monique Barbut révèle accidentellement son tatouage Jean-Luc Mélenchon

Après avoir déclaré que le programme le plus écologique était celui du patron de La France insoumise, Monique Barbut se retrouve au cœur d’une polémique après la découverte d’un tatouage pour le moins embarrassant.

Publié le

 mar 


C’est un nouveau couac pour la ministre de la transition écologique. Alors qu’elle s’installait à la table d’un restaurant proche de sa résidence dans le Var, Monique Barbut a dévoilé accidentellement un tatouage sur son avant-bras en remontant ses manches. « Nous étions installés à la table d’à côté et nous avons clairement vu la tête de Jean-Luc Mélenchon dessinée dans un cœur percé d’une flèche », raconte un témoin présent dans le restaurant.

Du côté de l’entourage de la ministre, on invoque une erreur de jeunesse. « C’est un tatouage effectué lors d’une soirée arrosée au début des années 1990» assure un conseiller, avant de préciser que la ministre « regrette évidemment ce choix de dessin. » Une explication fragilisée quelques heures plus tard par le propriétaire du salon de tatouage, qui affirme avoir réalisé le dessin en février dernier. « Au départ, elle voulait ajouter “JLM 2027” en dessous, mais je lui ai expliqué que ça risquait de mal vieillir. »

Interrogée à sa sortie du restaurant, Monique Barbut a refusé de commenter l’affaire et a immédiatement rabattu ses manches. Un geste qui aurait malheureusement dévoilé, selon plusieurs témoins, le début d’un second tatouage représentant Manon Aubry chevauchant un ours polaire sous l’inscription « Un autre monde est possible ». Matignon n’a pas encore réagit

Related Topics:
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Les plus consultés

T-shirt Gorafi S'abonner au journal !