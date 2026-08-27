Elle vit un cauchemar depuis que son bébé reborn est devenu un adolescent reborn

Nathalie F., 45 ans, est au bord de la crise de nerfs. Heureuse maman reborn de Pacôme, bébé reborn, depuis 2013, cette vendeuse chez Bata a cru déchanter le jour où son tendre poupon s’est subitement mis à grandir pour devenir un adolescent en plastique amorphe, gras et mou. « Toute la journée, il se contente de rester là, inerte, avachi sur le canapé. » raconte-t-elle désabusée. « Aucun mot ne sort de sa bouche. C’est comme si je n’existais pas. En plus de ça, il pue. » ajoute-t-elle, avant de gifler Pacôme pour ne pas avoir sorti le lave-vaisselle, alors qu’elle le lui avait pourtant répété trois fois.

Il est vrai qu’avec ses 1,88 m, Pacôme est devenu particulièrement encombrant dans le petit T2 de Nathalie, qui espère secrètement qu’il « déploie enfin ses ailes » et se « trouve un boulot ». Alors que nous lui demandons comment il voit son avenir, Pacôme nous fixe d’un regard vide avant de s’écrouler mollement sur le placo en roulant dans les miettes. Une communication à sens unique qui rend le quotidien de Nathalie quelque peu difficile. « À l’école, il décroche. Il ne fait pas ses devoirs. Il reste au fond de la classe collé au radiateur. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. », confesse-t-elle en éclatant en sanglots.

Depuis notre visite, et en attendant que Pacôme se décide à prendre son avenir en main, Nathalie nous avoue qu’il y a tout de même du mieux puisque le jeune adolescent a enfin réussi à trouver sa place dans la maison en devenant officiellement le boudin de porte du salon.