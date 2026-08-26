Sports
La Fédération de pétanque continue d’autoriser les plans de caméras sur la raie des fesses des athlètes
Alors qu’il sera désormais interdit de filmer les fesses des athlètes féminines, la Fédération française de pétanque reste fidèle à ses fondamentaux et refuse d’interdire les plans rapprochés sur le fessier de ses licenciés. Reportage.
Alors que la Fédération européenne d’athlétisme a publié un guide de vingt-trois pages pour interdire les plans de caméras sur les athlètes féminines, la Fédération française de Pétanque a réagi en publiant un communiqué de deux lignes pour continuer d’autoriser les plans de caméras sur la raie des fesses de ses athlètes : « La FFP s’associe cependant à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans la pétanque, on aime les cochonnets, pas les gros porcs ! » souligne son président Michel Le Bot.
Même son de cloche sur le boulodrome de Melun, où la décision est applaudie par les puristes qui y voient l’essence même de la discipline : « C’est notre patrimoine culturel, merde », résume Jean-Michel, arbitre régional, en admirant Gérard se pencher pour mesurer un point avec un double décimètre en bois, exposant sans pudeur la naissance discrète et suante de son sillon interfessier.
Face aux critiques des associations féministes, la fédération a tout de même concédé un compromis cosmétique : les joueurs auront désormais interdiction de porter des pantalons taille basse ou sans ceinture. Selon des sources proches du ministère des Sports, lors des compétitions nationales et internationales, les boulistes professionnels pourraient même être obligés de porter deux slips.
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