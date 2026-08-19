En vacances dans le sud du pays, François Hollande avait tout prévu pour se faire « paparazzer » sur la plage de Cavalaire-sur-Mer et finir, lui aussi, en une de Paris Match. Location d’un paddle, gilet de sauvetage orange fluo avec sifflet et casquette vintage « Le changement, c’est maintenant » vissée sur la tête : mais rien ne s’est passé comme prévu, comme en témoigne le loueur de paddles : « Il a passé deux heures à essayer de tenir debout. Il a finalement renoncé et s’est mis à genoux, mais là encore, l’équilibre n’était pas au rendez-vous. Il a donc fini assis. »

L’ancien chef de l’État aurait alors multiplié les tentatives pour attirer l’attention. Selon plusieurs témoins, il aurait simulé une noyade à quinze mètres du bord avant de s’apercevoir qu’il avait pied. Il aurait alors demandé à Julie Gayet de le rejoindre pour une étreinte fougueuse dans l’eau, mais l’actrice aurait préféré rester sur son transat à lire.

« Le plus triste dans cette histoire, c’est qu’il pensait se faire prendre en photo par un paparazzi, mais il ne s’agissait que d’un touriste allemand qui essayait de photographier une mouette derrière lui », témoigne Mireille, une habituée de la plage de Bonporteau. Selon ses proches, François Hollande ne compte pas en rester là et compte bien louer un pédalo dans les prochains jours pour en mettre plein la vue aux lecteurs de Paris Match.