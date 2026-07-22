Société
5 démons à invoquer pendant l’été
Pour changer un peu vos habitudes et profiter à fond de vos vacances et du beau temps, pourquoi ne pas invoquer un démon ? Voici notre sélection de ceux qui égayeront vos congés, que vous soyez juillettiste ou aoûtien.
ABRAXAS
Démon à tête de coq et doté de serpents à la place des pieds, il impressionnera vos voisins au camping. Abraxas est également armé d’un fouet, ce qui vous permettra de châtier les impolis qui vous manquent de respect (ou les touristes parisiens).
BELIAL
Belial est un des rois des Enfers, tombé juste après Lucifer, donc il sera plus compliqué de l’invoquer (prévoyez deux ou trois jours ouvrés), mais le jeu en vaut la chandelle car il est surpuissant. Il commande 80 légions démoniaques et pourra raser n’importe quelle ville inutile à proximité (comme Deauville).
MALPHAS
Malphas apparaît généralement sous la forme d’un corbeau et parle d’une voix rauque, comme Elisabeth Lévy. Il bâtit des citadelles inexpugnables et détruit les remparts ennemis aussi facilement que Macron détruit les services publics.
STOLAS
Stolas prend la forme d’un hibou monstrueux, mais il est plutôt chic parce qu’il enseigne l’astronomie et la botanique, ce qui peut toujours servir si vous avez des enfants intellos qui font du scoutisme ou des maquettes, au lieu de martyriser les voisins plus faibles.
SAMIGIANA
Samigiana est un âne pouvant prendre forme humaine (comme Jordan Bardella). Il vous rendra des services mais demandera probablement des trucs en échange comme votre âme ou votre collection de magnets Le Gaulois. À vous de voir.
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