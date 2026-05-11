Sciences
Pour rédiger ses discours, ChatGPT avoue demander de l’aide à Dominique de Villepin
C’est une nouvelle qui risque de surprendre les habitués de ChatGPT. Le célèbre logiciel d’Open AI a récemment confié à un utilisateur malaysien qu’il avait souvent recours à l’aide de l’ancien Premier Ministre pour rédiger ses discours.
Alors que Burhan de Kuala Lumpur lui demandait « ChatGPT où trouves-tu toute cette inspiration ?», l’intelligence artificielle lui a aussitôt répondu : « Je demande toujours un petit coup de main à Dominique de Villepin, il peut discourir des longues heures sur n’importe quel sujet, qu’il s’agisse de politique internationale, de souveraineté européenne ou de choses plus triviales comme le jazz, le cours du yuan ou le pesto rosso. »
La capture d’écran de cette réponse, postée sur X, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, trouvant écho auprès de nombreux internautes. « Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de références à Gaza, à l’Ukraine et à la guerre en Iran dans le discours pour le mariage de mon cousin Sébastien. Tout s’explique, c’était Domi ! » s’amuse Fabienne, buraliste à Tarbes.
Contacté par nos équipes, Dominique de Villepin a aussitôt confirmé la rumeur. “Vous savez je ne suis invité que trois fois par semaine sur France Inter, et deux fois par mois sur Quotidien. Le reste du temps, je flâne, je jardine, j’appelle de la famille et… j’aide ChatGPT. Que voulez-vous, la vie d’ancien politique est moins palpitante qu’on pourrait le penser ! », s’amuse-t-il en passant une main dans ses cheveux.
Crédits photo : Sébastien Courdji via GettyImages.
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