Après les sucettes goût viande, IKEA lance les sucettes goût meuble à monter soi-même

Selon la marque suédoise, « l’objectif est de laisser exploser en bouche ce goût si particulier du samedi après-midi passé à monter une commode en couple sans se parler ». Une saveur décrite comme un subtil mélange de bois aggloméré, de frustration et de doute existentiel. « Nos clients connaissent ce goût sans pouvoir le nommer. Nous l’avons fait pour eux », explique un porte-parole, qui confirme que certaines sucettes laissent en bouche une légère sensation d’avoir oublié une vis.

La gamme se décline en plusieurs parfums inspirés de meubles iconiques de l’enseigne : les sucettes BILLY, MALM ou encore KALLAX feront la joie des petits et des grands. Interrogés à la sortie des premiers tests, plusieurs consommateurs affirment avoir été troublés par la précision du goût. « Au début c’est amusant, puis ça devient pénible, puis à la fin tu as juste envie de t’énerver sur quelqu’un », raconte un client.

La marque IKEA ne compte pas en rester là et planche déjà sur ses prochaines innovations, comme une notice de montage de 52 pages entièrement comestible. « Qui n’a jamais rêvé de faire bouffer la notice d’une commode à son conjoint après des heures de montage ? », déclare avec humour Elina Helmunn , chargée de développement. Une chose est sûre en tout cas, les clients ne verront plus IKEA comme avant.

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