Dieu annonce qu’il est désormais possible de faire défiler sa vie devant ses yeux en vitesse X2 avant de mourir

C’est officiel depuis ce matin : chaque humain pourra désormais faire défiler sa vie devant ses yeux en vitesse X1,5 ou X2 selon l’intérêt qu’a eu l’existence du défunt. “On s’est rendu compte que beaucoup de gens décrochaient au moment du passage sur la cinquantaine et les longues balades à vélo, il fallait trouver une solution”, explique le Créateur dans un communiqué.

Selon les premiers retours, la fonctionnalité semble déjà séduire. “Franchement c’est plus dynamique et plus vivant”, témoigne un homme de 78 ans décédé samedi matin. “Avant, les gens voyaient défiler leur vie en temps réel, ça devait être interminable… surtout les repas de famille. Maintenant la vie repasse comme une vidéo TikTok, c’est super.”

Face au succès de cette nouvelle option, Dieu et ses équipes plancheraient déjà sur plusieurs améliorations premium, notamment la possibilité de regarder sa vie avec les commentaires audio de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, ou encore une version philharmonique dirigée par Hans Zimmer. Interrogée sur l’éventualité de l’apparition de publicités au milieu du visionnage, la direction n’a pas souhaité s’exprimer, mais elle ne semblerait pas insensible aux appels du pied des différentes régies publicitaires célestes.

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