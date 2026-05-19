1300 passagers d’un bateau de croisière victimes d’une épidémie de Blind Tests

Le « Sea Section », un navire de la compagnie « Dream Cruises » qui se déplaçait dans les Caraïbes orientales a été violemment touché par une épidémie de Blind Tests lors de son 3ème jour en mer. « Ça a commencé avec un premier blind test spécial années 80, puis un deuxième spécial Séries AB, un troisième spécial « Jingles de Pubs », puis un dernier avec des tubes des années 2000 entièrement repris à la bouche par des membres de l’équipage.» commente sous le choc Véronique, une passagère. « C’était le chaos ! » ajoute-t-elle la voix brisée, avant de fondre en larmes.

Une situation sous haute tension qui a fait vivre un véritable cauchemar aux vacanciers. « On a très vite commencé à ressentir les premiers symptômes : bouffées de chaleur, migraines, gêne intense, nausées… Certains se sont même retrouvés avec « Les Démons de Minuit » dans la tête pendant 72 heures avant de finalement mettre fin à leurs jours en goûtant les nems aux crevettes du buffet à volonté » relate Ernest Lombardi, passager de la 1ère classe, dans un post sur X (anciennement Twitter).

Intercepté à 8 km des côtes par les autorités sanitaires, le navire a été étroitement escorté jusqu’à Port Canaveral avant d’être intégralement nettoyé au napalm pour éviter tout risque de résurgence d’un foyer de génériques de sitcoms ou pire, d’une reprise de Koxie. Les 1297 passagers contaminés, quant à eux, ont été placés dans un sas d’isolement pour une durée minimum de 40 jours afin de pouvoir observer l’évolution de leur état. Aux dernières nouvelles, 130 d’entre eux avaient malheureusement déjà dû être abattus après avoir évoqué l’idée de lancer un limbo, une initiation au madison et un lipdub sur la chanson « Sexy and I Know It » du groupe LMFAO.

Une situation tragique mais pas unique dans l’histoire de la compagnie Dream Cruises puisqu’en avril 2009, ce sont pas moins de 856 passagers qui avaient dû être rapatriés d’urgence dans un état critique après avoir été en contact prolongé avec une soirée Karaoké Disney.

Photo Pixels