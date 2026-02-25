12 heures après sa nomination, des cambrioleurs dérobent le nouveau président du Louvre

C’est une intrusion hallucinante qui s’est encore produite ce mercredi 25 février au sein du Musée du Louvre. Alors que son nouveau président Christophe Leribault venait à peine d’installer ses affaires dans son nouveau bureau, on découvre sur les images des caméras de surveillance 2 hommes cagoulés pénétrer à l’intérieur du bâtiment en se camouflant habilement derrière leur index. Une manœuvre furtive de quelques minutes seulement leur permettant d’accéder librement aux bureaux de la direction avant d’y subtiliser Christophe Leribault dans un grand sac de toile et de repartir en moonwalk en passant par la sortie.

Selon des sources proches du musée, le protocole de sécurité n’aurait pas du tout été respecté puisque le corps de Christophe Leribault ne disposerait ni d’un dispositif d’alarme infrarouge, ni de vitres pare-balles. Interrogée après cette nouvelle effraction, la ministre de la culture Rachida Dati a de son côté déclaré “tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et réexposer le nouveau président du Louvre aux yeux des touristes du monde entier”. Une situation délicate puisque les enquêteurs déployés en urgence sur le site craignent fortement un endommagement de Christophe Leribault après la découverte de 2 boutons de manchette et d’un bout de lacet dans des buissons bordant le bâtiment.

Une véritable course contre la montre débute donc pour retrouver l’homme de 62 ans puisque selon les experts, il pourrait être rapidement revendu sur le Dark Web pour une valeur estimée entre 60 et 80€.