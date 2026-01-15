“Nous avons voulu faire un geste fort, et montrer que nous prenions totalement nos responsabilités” a assuré Gérald-Brice Brivet après l’annonce de la condamnation de Jean-Marc Morandini. “Nous voulons montrer que les pédocriminels sont aussi des gens très talentueux et qu’il serait dramatique de se séparer d’eux pour une simple condamnation en justice” a-t-il justifié. L’animateur a de son côté affirmé qu’il allait se pourvoir auprès de la cour européenne de justice, puis la cour suprême des Etats-Unis ainsi que le Tribunal Interstellaire de Zeti-Reticula 6.

Le pédocriminel Jean-Marc Morandini a en attendant accepté avec joie ce nouveau poste et a dit son impatience de se mettre au travail “en procédant immédiatement à des futurs castings pour recruter les prochaines jeunes visages de la chaîne”. L’animateur condamné l’assure “La justice a montré à trois reprises tout le sérieux que je mettais à l’œuvre pour rechercher et contacter les jeunes talents”.

De son côté Vincent Bolloré a témoigné de sa toute confiance envers le pédocriminel, assurant que Jean-Marc Morandini, à l’image de ce qui se passe aux Etats-Unis avec Donald Trump et l’affaire du pédophile Epstein, aurait pourquoi pas toute sa chance de devenir un jour un très bon président.

( Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)