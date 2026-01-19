14 radios encore classées numéro un des audiences en 2026

Après une année marquée par un impressionnant chassé-croisé du côté des animateurs, le classement 2025 des émissions matinales à la radio était attendu avec fébrilité par les directeurs d’antenne. Un suspense de courte durée : comme chaque année depuis la création de ce classement, 14 radios se classent simultanément numéro un des audiences. Si RMC, France Info, RTL et NRJ font partie des habituées, d’autres créent la surprise, comme Radio Flammekueche et Castor FM.

“On est agréablement surpris, on ne sait pas trop comment expliquer ces résultats”, déclare le directeur de Radio Flammekueche, une radio qui diffuse la recette de la flammekueche en continu de 6 h à 9 h. Du côté de Castor FM en revanche, on jubile : “C’est la récompense d’années d’investissement et d’information, par les castors, et pour les castors”, analyse Wako, l’animateur star de l’émission matinale aux côtés de Pierre-Antoine, son castor.

Si Fun Radio reste 1er ex aequo avec 13 autres radios, les dirigeants s’inquiètent : “On est un peu moins premier que d’habitude, malgré l’arrivée de Cyril Hanouna qui met toutes sortes de choses dans son slip dès 7h du matin”. Même constat chez France Inter, qui peine à remonter la pente après l’affaire Meurice : “Nous sommes toujours à la recherche d’un humoriste drôle qui ne soit pas un islamogauchiste”, s’est contenté d’expliquer le directeur éditorial de la matinale.

Également en tête des audiences, la radio Europe 1 a tenu à saluer le travail de toute son équipe de journalistes et chroniqueurs, à commencer par Éric Zemmour.