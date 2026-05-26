Pendant 14 ans, Franck P., avait soigneusement dissimulé son véritable rire à sa femme. Il se contentait de ricaner, de souffler par le nez ou de sourire en acquiesçant. Pourtant, toute sa stratégie s’est écroulée devant le film Scary Movie 6. Rencontre.

Franck, 46 ans, est dessinateur industriel et vit à Meaux. Il est marié à Valérie, 44 ans, commerciale dans l’informatique. Si leur mariage est au beau fixe, Franck a néanmoins un petit secret : son rire est particulièrement bruyant et imite le bruit d’un goret. « J’ai toujours dû cacher mon vrai rire à ma femme, pour préserver notre relation. Si elle l’avait entendu, je pense qu’elle m’aurait quitté depuis longtemps… pour Gilles, son collègue que je hais plus que tout au monde » explique Franck, les yeux dans le vague.

La tactique de Franck a fonctionné pendant 14 ans. Jusqu’à ce qu’il décide sur un coup de tête d’inviter sa femme à aller voir le film Scary Movie. Selon Valérie « On avait envie d’une bonne comédie bien potache où on rigole vraiment ! Le film avait commencé depuis à peine 3 minutes, et c’est là que j’ai entendu le vrai rire de Franck : j’avais l’impression d’entendre l’élevage de porcs de mon oncle, en Bretagne ! Mais heureusement, j’ai toujours eu de la tendresse pour ces animaux, et j’aime encore plus Franck depuis que je connais son vrai rire ».

Si vous aussi vous voulez rire de votre vrai rire, et dévoiler votre vraie personnalité, allez voir le nouveau Scary Movie en salle dans les bons cinéma le 3 juin 2026.

La célèbre franchise de comédie est de retour avec son humour qui casse tout sur son passage, avec aux commandes le retour des frères Wayans pour une tonne de gags au cm2 de pellicule, certifiés par des professionnels de la profession.