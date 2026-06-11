À 69 ans, Monique Barbut découvre qu’elle est ministre de la transition écologique

Elle ne l’avait pas vu venir. Monique Barbut, 69 ans, a découvert ce mardi sur BFMTV qu’elle était ministre de la Transition écologique depuis octobre dernier. « Le journaliste m’a demandé pourquoi le gouvernement ne faisait rien face au dérèglement climatique. Il y a eu un blanc puis quelqu’un en régie m’a dit que je faisais partie du gouvernement », raconte la sexagénaire, encore abasourdie.

Selon l’Élysée, Monique Barbut aurait bien été nommée en octobre dernier lors du remaniement mais personne ne l’aurait recontactée depuis. « Comme il ne se passe absolument rien sur l’écologie depuis des mois, elle n’avait aucun moyen de savoir qu’elle occupait ce poste », reconnaît un conseiller du président. « Elle n’a reçu ni dossier, ni appel, ni mail. Même son badge d’accès n’est pas activé. »

Depuis cette révélation, Monique Barbut assure vouloir prendre des mesures fortes afin d’essayer d’endiguer cet emballement climatique. « J’ai essayé de joindre le président mais je n’ai pas son numéro », s’agace la ministre. De son côté, Matignon assure qu’elle est la bienvenue au conseil des ministres et qu’elle pourra même prendre la parole pendant la pause pipi de milieu de séance.

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