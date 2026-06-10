Politique
Présidentielle 2027 – Quelles sont les chances de victoire de votre voisin du 4ème ?
Comme 48 % des Français, votre voisin du dessus a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.
Fabrice Vandel a officialisé sa candidature au micro de France Inter, ce mardi 9 juin. Plus connu comme “le gars du 4ème qui jette ses mégots de cigarette par le balcon”, Fabrice préfère se voir comme « le candidat qui fédère la gauche non mélenchoniste », tout comme Raphaël Glucksmann, Karim Bouamrane, François Ruffin, Clémentine Autain, Ségolène Royal, Marine Tondelier et Jérôme Guedj, « mais en beaucoup mieux ».
Pleinement investi dans sa mission, Fabrice Vandel croit en ses chances de battre le Rassemblement National au second tour du scrutin. Et pour séduire l’électorat, le nouveau candidat n’hésite pas à miser sur des mesures fortes : l’interdiction des bébés qui crient avant 8 heures du matin et le rétablissement de la peine de mort pour les Français qui jettent leur ancien canapé dans leur local à poubelle.
Selon Amélie Cochet, politologue, Fabrice Vandel pourrait bien créer la surprise et redistribuer les cartes de l’élection : « Il n’a aucune connaissance en politique internationale, n’a jamais travaillé et pense que les mycoses sont des îles grecques, ce qui lui fait beaucoup de points communs avec Jordan Bardella », explique la spécialiste.
Officiellement lancé dans la campagne, Fabrice Vandel a révélé son slogan : « Si Nicolas Dupont-Aignan y croit, pourquoi pas moi ? »
Crédits photo : Andrea Picquadio via Pexels.
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