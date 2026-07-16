Culture
5 choses à savoir sur « L’Odyssée » de Christopher Nolan
Avec le Gorafi, découvrez les secrets de fabrication du nouveau film de Christopher Nolan
1 – Le film dure dix ans, la durée exacte du voyage retour d’Ulysse. Seule une dizaine de salles dans le monde diffusent le film dans ce format avec interdiction formelle de quitter la séance.
2 – Pour ajouter plus de réalisme à la scène du saccage de Troie, Christopher Nolan a réellement détruit une ville entière et massacré plusieurs milliers de figurants.
3 – Fidèle à Christopher Nolan, c’est Michael Caine qui joue le rôle du cheval de Troie. L’acteur a accepté de se faire opérer pour faire entrer tout un régiment de soldats grecs dans son estomac.
4 – Par souci d’économie Marvel a demandé à Tom Holland de jouer simultanément les rôles de Peter Parker et de Télémaque dans le film.
5 – Pour s’entraîner au rôle d’Ulysse, ressentir la solitude et l’errance, Matt Damon a passé plusieurs mois à essayer de chercher son trajet dans les sous-sols de Châtelet-les-Halles.
Crédits photo : Mark Piasecki via GettyImages.
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