Canicule – Monique Barbut propose d’entourer le Sud de la France avec du papier d’aluminium

Des températures proches de 40 degrés sont encore prévues pour demain dans le Sud-Ouest, mais Monique Barbut a peut-être la solution pour contrer la canicule : entourer le Sud de la France avec du papier d’aluminium. « Je rappelle que la feuille d’aluminium est imperméable à l’oxygène et à l’humidité, cette mesure permettra aux habitants de bénéficier d’une chaleur plus sèche », justifie la ministre. Elle ne compte toutefois pas s’arrêter là et envisage d’ériger des ventilateurs géants de plus de 30 mètres de haut dans des villes stratégiques comme Bordeaux, Montpellier et Avignon « afin de quadriller l’ensemble de la région de vents de fraîcheur ».

Une décision qui ne fait pas l’unanimité

Ces premières annonces n’ont pas manqué de faire réagir certains écologistes pour qui la grande consommation de feuilles d’aluminium est une aberration à cause du coût élevé d’extraction de la bauxite, principalement dû à la grande quantité d’électricité nécessaire pour la transformer. Mais la ministre a déjà assuré qu’elle tiendrait compte des critiques, notamment en alternant la pose de papier d’aluminium et celle de film plastique. Par ailleurs, comme les villes du Sud n’ont pas les moyens d’attendre que de nouveaux arbres poussent, Monique Barbut a promis aux municipalités que des centaines d’arbustes en plastique leur seraient livrés « sous dix jours ».

Cette gestion de crise contraste avec celle de 2003. Pendant cette canicule, Jean-François Mattéi, alors ministre de la Santé du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avait quant à lui choisi de faire installer de nombreuses climatisations, mais uniquement dans sa résidence de vacances dans le Var.

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