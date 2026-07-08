Politique
Marine Le Pen promet que son bracelet électronique sera fabriqué en France
Suite à sa condamnation en appel pour détournements de fonds, Marine Le Pen a souhaité rassurer ses partisans quant à l’origine de son futur bracelet électronique.
C’est une Marine Le Pen plus énergique que jamais qui s’est présentée ce matin à la presse. « Condamnée ou pas, mon combat n’a pas changé. Aussi, chaque pièce qui composera mon futur bracelet électronique sera intégralement fabriqué dans l’Hexagone » déclare-t-elle. « Le bracelet électronique est un objet populaire, joyau de notre patrimoine, un bijou d’orfèvrerie qui a marqué des décennies de politique française. Aussi, sachez que c’est avec fierté que je le porterai durant ces Présidentielles pour faire rayonner notre beau pays à l’international » ajoute-t-elle, la main sur le cœur.
Selon des sources internes, Marine Le Pen aurait mis un point d’honneur à ce que son futur bracelet électronique devienne un véritable accessoire de campagne. Intégralement désigné par Philippe Starck, il affichera en plus des traditionnelles couleurs Bleu-Blanc-Rouge, un gigantesque coq en bronze en son centre, ainsi qu’un module d’alarme unique diffusant la Marseillaise en cas d’éloignement de son QG de plus de 500 mètres.
En attendant le verdict de la cour de Cassation prochainement, Marine Le Pen a également annoncé que pour coller à ses convictions, tous les fonds détournés à l’avenir par le Rassemblement National seront intégralement prélevés sur les impôts de personnes françaises depuis au moins trois générations.
Photo Getty Images
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