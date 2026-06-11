La pile de linge « un peu sale mais pas assez pour être lavée » entre au patrimoine de l’UNESCO

« Le plus fascinant, c’est qu’elle est vraiment entre deux mondes. Une sorte d’espace-temps entre le propre et le sale, où elle est les deux à la fois. Un peu comme le chat de Schrödinger, avec des jeans et des pulls ». Voici ce qu’a déclaré un représentant de l’UNESCO pour justifier le choix de l’intégration de la pile de linge un peu sale, mais pas assez pour être lavée, au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Même si le vote « pour » était largement majoritaire, les quelques opposants ont déclaré que finalement, c’était surtout une pile de linge sale, qui serait mise à la machine plusieurs jours après, sans avoir été portée à nouveau entre-temps. D’autres représentants du « pour » se sont inscrits en faux en expliquant que « peut-être que ces vêtements n’allaient pas être remis en pleine semaine, mais qu’ils auraient une parfaite utilité pour un dimanche matin par exemple ». Un argument qui a fini de convaincre les plus indécis.

Plusieurs nouveaux votes à venir

Après le cas de la pile de linge « un peu sale mais pas assez pour être lavée », d’autres sujets vont être étudiés prochainement pour savoir si, oui ou non, ils intégreront le patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi eux, le livre qui est dans notre sac depuis 10 mois sans jamais l’avoir ouvert.

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