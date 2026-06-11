Culture
La pile de linge « un peu sale mais pas assez pour être lavée » entre au patrimoine de l’UNESCO
Présente depuis des années dans de nombreux foyers, cette pile reçoit enfin la récompense qu’elle mérite.
« Le plus fascinant, c’est qu’elle est vraiment entre deux mondes. Une sorte d’espace-temps entre le propre et le sale, où elle est les deux à la fois. Un peu comme le chat de Schrödinger, avec des jeans et des pulls ». Voici ce qu’a déclaré un représentant de l’UNESCO pour justifier le choix de l’intégration de la pile de linge un peu sale, mais pas assez pour être lavée, au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Même si le vote « pour » était largement majoritaire, les quelques opposants ont déclaré que finalement, c’était surtout une pile de linge sale, qui serait mise à la machine plusieurs jours après, sans avoir été portée à nouveau entre-temps. D’autres représentants du « pour » se sont inscrits en faux en expliquant que « peut-être que ces vêtements n’allaient pas être remis en pleine semaine, mais qu’ils auraient une parfaite utilité pour un dimanche matin par exemple ». Un argument qui a fini de convaincre les plus indécis.
Plusieurs nouveaux votes à venir
Après le cas de la pile de linge « un peu sale mais pas assez pour être lavée », d’autres sujets vont être étudiés prochainement pour savoir si, oui ou non, ils intégreront le patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi eux, le livre qui est dans notre sac depuis 10 mois sans jamais l’avoir ouvert.
Crédits photo : Joshimer Biñas via Pexels.
Les plus consultés
-
EconomieIl y a 2 jours
Édouard Philippe : « Je veux que les Français puissent continuer à travailler après la mort »
-
SociétéIl y a 2 semaines
Cinq SUV à brûler en cas de victoire en Ligue des champions
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Raphaël Glucksmann s’endort en direct sur TF1 en s’écoutant parler
-
CultureIl y a 6 jours
Kev Adams remporte Top Chef USA en réchauffant une assiette de pâtes
-
CultureIl y a 2 semaines
Jean-Pascal Zadi réussit parfaitement à lire sa fiche de paie
-
SantéIl y a 6 jours
Des bébés déclarés inconsommables après avoir été décongelés puis recongelés
-
SociétéIl y a 3 jours
Avec 7 Louise et 12 Gabriel par classe, une école maternelle décide de numéroter les enfants
-
MediasIl y a 2 semaines
Pascal Praud anime son émission enfermé dans une voiture pour prouver qu’il ne fait pas si chaud