Culture
Après un nouveau coup de vent, l’artiste JR décide d’emballer le Pont-Neuf avec du béton
Des nouvelles complications dues à la météo ont poussé l’artiste à revoir ses plans pour utiliser des matériaux de construction plus solides pour son œuvre.
C’est la deuxième fois que l’artiste JR repousse l’ouverture de son installation au public suite aux intempéries. Alors que son œuvre n’a pas résisté à un nouveau coup de vent, JR a annoncé qu’il comptait désormais emballer le Pont-Neuf avec du béton. « Je travaille avec des ingénieurs en génie civil sur une structure en pierre et en béton capable de relier les deux rives de la Seine. C’est totalement inédit, je crois que personne n’a fait ça avant », a expliqué l’artiste à plusieurs passants qui n’avaient rien demandé.
« C’est dans l’adversité que je forge ma créativité », a-t-il ajouté, affirmant que les dernières difficultés lui ont permis d’avoir de nombreuses idées d’œuvres, parmi lesquelles « emballer le Grand Palais avec du verre » ou « emballer la Tour Eiffel avec du métal ».
Crédits photo : Bloomberg via GettyImages.
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