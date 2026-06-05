Kev Adams remporte Top Chef USA en réchauffant une assiette de pâtes

Jusqu’ici très secret sur sa vie aux Etats-Unis, c’est avec surprise que les internautes ont pu découvrir ce vendredi une vidéo de Kev Adams remportant haut la main la finale de Top Chef USA. Opposé au jeune chef Marcello Guappi, on peut y voir Kev Adams choisir la carte de la virtuosité en faisant réchauffer au micro-ondes pendant une minute une assiette de rigatoni nature agrémentée d’une grosse lichette de beurre. Un plat mou, tiède et passe-partout qui a immédiatement enchanté le jury. « C’est ni plus ni moins le meilleur plat jamais vu dans cette émission », a déclaré, estomaqué, le chef Tom Colicchio. Un avis partagé par la critique gastronomique canadienne Gail Simmons. « J’ai trouvé ton plat cool, fou, sexy… Et tu dis que tu n’as appris à cuisiner qu’il y a 4 ans seulement ? C’est juste incroyable ! », ajoute-t-elle, avant de replonger violemment sa tête dans son assiette.

Après délibération du jury, Kev Adams et Marcello Guappi ont tous deux pu découvrir les résultats en dégainant les traditionnels « Glock 17 » de leur étui. (Si le canon du Glock est orange, le candidat perd la finale. En revanche, s’il est en métal, alors il remporte le concours, NDLR). Un suspense de courte durée puisqu’après dix secondes, c’est Kev Adams qui a tiré le précieux sésame sous les « Bravo ! » et les « Génial ! » de lui-même. « J’ai juste fait ce que j’ai toujours su faire : ne pas prendre trop de risques et proposer quelque chose de plat et de déjà-vu. Content de voir qu’aux États-Unis, ça arrive enfin à faire l’unanimité » explique-t-il, des étoiles plein les yeux.

Une belle revanche sur la France qui a poussé le jeune humoriste à continuer sur sa lancée en dévoilant en exclusivité sur son compte Instagram un extrait de son prochain sketch réservé aux quarts de finale d’« America’s Got Talent » et brillamment intitulé « Les films américains VS les films français ».

Crédit Photo : Sylvain Lefevre via GettyImages.