Coupe du Monde – Tous les matchs de l’Iran seront arbitrés par JD Vance

Alors qu’aucun accord de paix n’a encore été trouvé avec l’Iran et que le pays d’Asie de l’Ouest accuse les États-Unis de lui avoir retiré son quota de billets, Donald Trump a annoncé ce matin que tous leurs matchs seraient arbitrés par J.D Vance. Le président des Etats-Unis affirme qu’il a « du mal à croire qu’il y ait des arbitres totalement impartiaux sur le conflit au Moyen-Orient » et ajoute : « C’est la raison pour laquelle j’ai choisi une personne totalement neutre et objective afin d’éviter toute injustice. » il précise également que toute la délégation sera logée dans un bunker de 20m2 entouré d’une centaine de GI « pour mieux leur garantir une sécurité totale. »

De nombreuses mesures de sécurité

Les joueurs et le staff iranien ne pourront sortir de ce bunker que sur autorisation et pas plus de 15 minutes. En outre, ils seront régulièrement fouillés (toutes les six heures) pour s’assurer qu’aucune bombe n’a été déposée à leur domicile. Toutes ces mesures ont été prises « dans un souci d’apaisement », selon le président américain. Enfin, ils seront raccompagnés à l’aéroport par une nombreuse escorte dès la fin de la phase de poules et ce, quel que soit leur classement, officiellement « pour ne pas les exposer davantage au danger en prolongeant inutilement leur séjour. »

Cette situation n’est pas sans rappeler la Coupe du monde 2022 au cours de laquelle l’émir du Qatar avait décidé d’arbitrer lui-même tous les matchs de l’Arabie saoudite « pour garantir l’équité sportive ».

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