ParcourSup rajoute l’option « Guide Suprême Iranien »

Le site chargé d’orienter les bacheliers dans leur orientation post bac annonce qu’il sera désormais possible d’orienter les élèves vers le métier de « Guide suprême Iranien ». « Il sera catégorisé comme métier à risque, au même titre que cascadeur, militaire ou pire, prof en REP » confesse Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup.

M. Teillard poursuit sa présentation avec passion. « Après les décès en cascade à la tête du régime Iranien, on s’est dit que c’était le moment pour créer de l’emploi dans notre pays qui en manque terriblement. Évidemment ce sont des CDD de quelques jours, quasi de l’intérim. Mais chez Parcoursup on croit à la valeur travail. Et la France est fière d’envoyer ses cerveaux briller à l’étranger. »

Du côté des parents d’élèves, les réactions sont mitigées, mais le ministre de l’éducation nationale, Edouard Geffray, se veut rassurant. « Certes il y a un vrai risque d’y laisser sa peau. Mais dans un pays où l’âge de la retraite sera bientôt de 67 ans, quelle chance d’arrêter de travailler aussi vite finalement ! »

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