Tour de France – Pour pimenter l’arrivée, les voitures autorisées à circuler sur le rond-point de l’Étoile

La fameuse arrivée sur les Champs-Élysées de la Grande Boucle promet d’être particulièrement croustillante. Les organisateurs ont en effet décidé d’ouvrir à la circulation le fameux rond-point de l’Étoile sur la place Charles-de-Gaulle, au centre de laquelle se trouve l’Arc de triomphe et où débouchent pas moins de douze grandes avenues parisiennes. Les cyclistes devront non seulement éviter tous les véhicules qui leur fonceront dessus sans scrupules mais ils seront tenus de respecter les priorités que les automobilistes ne respecteront pas. A noter également que plusieurs cars de touristes ainsi que de nombreux scooters seront mobilisés pour l’occasion afin de rendre l’épreuve encore plus périlleuse.

D’autres changements au programme

D’autres petits changements sont à prévoir pour l’arrivée du Tour dans la capitale. Les coureurs devront ainsi circuler sur un bout de périphérique aux heures de pointe entre la porte de Gentilly et la porte d’Auteuil. Ils devront également réussir à sortir du quartier du Marais sans emprunter les voies à sens unique à contresens et sans utiliser les voies fermées pour travaux. Aucun changement en revanche lors de l’arrivée à Paris proprement dite puisque les coureurs devront comme d’habitude prendre le métro 9 avec leur vélo sous le bras de Porte de Saint-Cloud à Michel-Ange-Molitor pour ne pas perturber les habitants du XVIe arrondissement.

Les organisateurs ont reconnu s’être inspirés du Giro (Tour d’Italie). L’année dernière, en effet, une épreuve avait été ajoutée lors de la traversée de Naples puisque les coureurs devaient s’arrêter à chaque fois que des piétons traversaient en dehors des passages cloutés. Le Giro s’était terminé avec deux jours de retard.