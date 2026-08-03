Départs en vacances – Journée classée verte pour les jets privés selon « Bison Blindé » 

Alors que Bison Futé voit noir dans le sens des départs en ce début d’août, il en est différemment pour son alter ego « Bison Blindé » qui, lui, annonce une journée classée verte en direction du Luxembourg, de Dubaï ou des Seychelles pour tous les jets privés. Des couloirs aériens dégagés et une météo au beau fixe qui garantissent aux milliardaires aoûtiens un départ en vacances bien mérité sous les meilleurs auspices.

« J’ai vu qu’il y avait eu un accident entre deux poids lourds sur la rocade et plus de 30 km de bouchons en direction de Grenoble. Une chance que je me déplace en jet et que je me rende à Hong-Kong » commente hilare Valentino Suarez, PDG de SoliLex, avant de sauter dans son avion en pouffant dans sa flûte. Même son de cloche pour l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, « J’attends toujours la fin du chassé-croisé entre les millionnaires et les milliardaires pour partir en vacances, mais là tout semble dégagé. Merci Bison Blindé !» nous explique-t-il, tout en tentant de caser trois valises, deux parasols et six nouveaux joueurs du PSG dans la soute de son méga-jet.

Une journée idéale donc pour partir se reposer dans l’une de ses résidences secondaires à l’autre bout du monde à plus de 1 000 km/h même si Bison Blindé recommande également d’éviter l’axe Paris-Nice entre 11 h 00 et 11 h 07 afin de laisser le jet de Monique Barbut se rendre jusqu’à sa villa de Sainte-Maxime pour fuir la canicule.