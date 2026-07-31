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Economie

5 phrases pour prendre la défense des milliardaires

Nos milliardaires sont précieux et il faut en prendre soin quand les gauchistes de tous bords les critiquent en société. Voici 5 phrases utiles pour prendre leur défense.

Publié le

 mar 

© (Photo by Ernesto Ruscio/GC Images)

1-   Vous êtes jaloux

Les gens critiquent parce qu’ils aimeraient eux-aussi être milliardaires. CQFD ! Argument imparable. 

2-   Il est riche, tant mieux pour lui

Et si on laissait tranquilles nos ultra-riches ? STOP au riche bashing ! 

3-   Ils créent tellement d’emplois

Nos milliardaires se tuent pour redresser la France. L’argent est secondaire pour eux, ce qu’ils veulent c’est fournir un emploi digne à chaque Français !

4-   Si on les taxe ils vont partir, et faudra pas venir pleurer

Et toc ! Un milliardaire qui part = la ruine de la France. Alors pensez-y avant de les critiquer.

5-   T’as qu’à aller vivre en Corée du Nord 

Ici, vous invitez votre interlocuteur à déménager dans une dictature. Il ne pourra rien rétorquer et devra se rallier à votre argument imparable.

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