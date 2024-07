Régime – 8 maladies du Moyen-Âge pour avoir un Summer Body

La lèpre

Chic, choc, et glamour, la lèpre est LA tendance de 1371 ! Préparez-vous à perdre des kilos en un temps record en même temps que vos deux bras, vos deux jambes et votre nez, et retrouvez en un éclair le plaisir simple et douillet de rentrer dans un 32. Allez, on s’assume !

La peste noire

C’est LA maladie virale qui fait le buzz dans toute l’Europe ! Impossible de passer à côté ! Grâce à ses sublimes bubons violacés et ses gerbes de sang noir, alliez l’utile à l’agréable en prenant déjà des couleurs avant même d’aller sur la plage. Hmmm sexy !

La chtouille liégeoise

Vous ne la connaissez pas mais vos enfants l’adorent ! C’est LE coup de cœur de la rédac ! Montées de pus tiède, chtars rouge sang et rythme cardiaque à 320 BPM, préparez-vous à fondre de plaisir tout en vomissant vos deux reins dans votre poche. Votre corps n’aura jamais été aussi mince, tout comme votre espérance de vie. Par ici les gaufres et les churros. Finis les complexes, on ne se refuse rien !

La dysenterie

Véritable banger vintage au charme atypique, la dysenterie transformera instantanément vos boyaux en usine à ska tout en vous permettant en quelques semaines de perdre la moitié de votre poids dans des râles dignes des plus grands albums de Vianney. Eh oui, il faut souffrir pour être belle.

La purge ardente de la Tirevoise

Secret minceur des plus grandes stars du Moyen Âge comme Dame Figenette la goulue, Madame de Gascogne ou encore Lady Fidgeroy (dite La Pichenaude), la purge ardente de la Tirevoise est apparue le jour où un rat atteint du typhus a fricoté avec une poule atteinte du scorbut. Leur progéniture difforme et enragée s’est rapidement fait un nom en mordant violemment à la jugulaire le petit Timmy Thompson, un orphelin de la banlieue de Pittsburgh, qui a aussitôt développé des symptômes audacieux en déféquant littéralement ses omoplates dans une brouette. L’essayer c’est l’adopter !

Nicolas Dupont-Aignan

À la fois fourbe, contagieuse et mortelle, la Nicolas Dupont-Aignan fait des ravages en Europe depuis le XIIème siècle. Baptisée par ses pairs “Le ténia aux dents longues”, ce parasite cartilagineux et opportuniste se loge au plus profond de vos entrailles avant de vous sucer de l’intérieur sans jamais vouloir partir. S’adaptant en permanence, il peut muter jusqu’à 6 fois par heure tout en vomissant en continu dans votre tête des litres de bile rance. Un ami pour la vie qui vous garantira des longues heures de diète forcée et fera dire à vos copines : “Wouah Caroline ! T’aurais pas perdu 90 kilos depuis samedi ?”. “Hmm… Peut-être…” Ce sera votre petit secret !

La glayette putrescente des trois poulardes

Appelée également “Glayette poreuse” ou “Poulardose maligne”, cette maladie s’attrape en oubliant de désinfecter les roues de chariot avant de les laper. Une erreur toute bête mais qui peut conduire à des symptômes handicapants comme un bronzage express de la peau, un raffermissement des fessiers et un regard ténébreux pendant plusieurs semaines. À s’inoculer avec modération.

La gentille myrtille

Sauce faiblement pimentée comportant des notes de fruits rouges, d’oignons confits et de miel, elle n’a aucun rapport avec les maladies et encore moins avec le Moyen Âge. Privilégiez plutôt la “chiasse de Belphégor”, maladie développée en laboratoire par des moines franciscains entre le XIème et le XIIème siècle qui devrait, sans mauvais jeu de mots, vous donner un sublime teint de pêche.

