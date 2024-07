Fact-check : quelle heure est-il ?

Existe-t-il au monde une question plus délicate ? Rien n’est moins sûr tant les réponses varient d’un expert à l’autre. Interrogé la semaine dernière, un chercheur de l’Illinois nous a par exemple répondu « 20h30 ». Mais moins de cinq minutes plus tard, un scientifique basé à Canberra nous assurait qu’il était 12h30. Quant au chercheur interrogé au départ, il avait déjà changé d’avis et indiquait 20h35. Selon le climatologue Henri Savayer, il est très important, pour comprendre le phénomène, de « savoir faire la distinction entre heure réelle et heure ressentie. » Cela ne suffit toutefois pas à expliquer certains décalages. Pour le géopolitologue Marcel Cambron, il y aurait une « grande différence de perception temporelle selon les continents voire les pays » ajoutant que pour mieux se repérer, il convenait de « toujours se rappeler qu’il est l’heure qu’il était hier à la même heure. »

Des résultats extrêmement variés

Comme pour accréditer la thèse de Marcel Cambron, les divers spécialistes que nous avons interrogés simultanément sur tous les continents ont donné des résultats très différents. Il est parfois arrivé que les résultats diffèrent à l’intérieur du même continent (entre l’Irlande et l’Ukraine par exemple) voire à l’intérieur du même pays (comme entre New-York et Los Angeles). Pour le sociologue Yvan Busetti, c’est sans doute dû à « l’influence de la comptine « Quelle heure est-il Madame Persil » qui donne très tôt aux enfants l’impression que l’horaire est par essence aléatoire et n’aurait rien de scientifique. » Il ajoute : « Ces schémas perdurent ensuite à l’âge adulte, même chez les chercheurs, il est très difficile de s’en débarrasser. »

Pour savoir quelle heure il est exactement, nous avons donc procédé scientifiquement en établissant une moyenne de tous les résultats communiqués. Nous sommes donc en mesure de vous dire qu’il est très exactement 15h15.