Emmanuel Macron reconnaîtra finalement l’État palestinien lors d’un dîner entre amis

Selon plusieurs sources proches de l’Élysée, le président Emmanuel Macron aurait finalement décidé de reconnaître l’État palestinien. « Après mûre réflexion, le président a souhaité faire cela de manière plus intimiste, parce que l’ONU, franchement, c’est un peu surfait » confie un conseiller de l’Élysée. L’annonce devrait intervenir dans une ambiance détendue, autour d’un magret de canard au miel, d’une bonne bouteille de vin nature, et d’un crumble maison « qu’il réussit de mieux en mieux », selon un proche du dossier.

Toujours selon nos informations, le président attendra le moment parfait “entre le fromage et le digestif” pour faire passer la décision. « Il dira probablement quelque chose du type : “Bon allez, je reconnais la Palestine”. Puis il enchaînera aussitôt sur : “Quelqu’un veut une vieille prune de Souillac pour faire passer tout ça ?”».

Une nouvelle méthode présidentielle

Du côté du gouvernement, on assume pleinement cette diplomatie d’un genre nouveau. « Le président croit beaucoup aux moments vrais. À la sincérité autour d’un bon plat. C’est une forme de diplomatie intuitive, et gustative » explique un conseiller avant d’exploser : « Et non il n’a pas peur de Benjamin Netanyahu ça n’a rien à voir ».

Selon nos sources, d’autres annonces de politique internationale pourraient suivre ce format. « La reconnaissance du Haut-Karabagh pourrait intervenir lors d’un week-end jet-ski au fort de Brégançon avec ses amis du sud de la France ».