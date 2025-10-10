Pour faciliter l’entrée et la sortie des Premiers ministres, Emmanuel Macron installe une immense chatière à Matignon

“J’ai beau adorer les animaux, je ne suis pas un homme à Premiers ministres” aurait déclaré ce matin Emmanuel Macron lors du petit déjeuner présidentiel selon une source interne à l’Élysée. “Dès qu’ils arrivent, ils veulent ressortir, dès qu’ils sortent d’autres veulent rentrer à nouveau, c’est insupportable” aurait-il ajouté, avant de donner un coup de pied à Sébastien Lecornu, venu se frotter à sa jambe pendant 27 secondes.

Afin de ne plus perdre de temps à aller chercher chaque Premier ministre sur le perron de Matignon, une chatière géante d’1m88 sur 75cm sera donc installée à l’entrée du bâtiment. Grâce à un rabat souple en plastique mou, chaque nouveau Premier ministre pourra ainsi aller et venir en toute quiétude sans avoir à quémander pour pouvoir rentrer. De plus, un distributeur de croquettes automatique, un arbre à ministres et une litière seront mis à disposition de chacun afin de leur offrir un confort optimum en cas de conférence de presse. Enfin, des petits plumeaux comportant des images de chômeurs à leur extrémité seront régulièrement agités devant leurs yeux afin de leur permettre de se défouler et surtout de se détendre après une longue semaine.

Un dispositif audacieux et surtout moderne puisqu’un détecteur de mouvement sera également intégré à la structure afin de pulvériser de l’eau sur Manuel Valls si ce dernier venait à s’approcher un peu trop près de l’hôtel de Matignon.