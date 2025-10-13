Politique
Pour gagner en popularité, Sébastien Lecornu intègre un Labubu à son gouvernement
Le Premier ministre compte bien tirer profit de la popularité des petites figurines pour s’attirer la sympathie des Français.
C’est un Sébastien Lecornu visiblement épuisé qui nous reçoit dans son bureau à Matignon, ce lundi. Et pour cause : après des nuits d’errance et d’insomnie, le Premier ministre tient enfin la composition de son gouvernement. Avec une surprise de taille : un Labubu au ministère de l’Économie. “Il nous fallait une figure sympathique et attendrissante pour faire accepter le budget 2026 et l’arrêt total du financement de la Sécurité sociale”, explique le locataire de Matignon.
Les Labubu n’étant pas en mesure de s’exprimer, c’est Gérald Darmanin qui sera chargé de faire parler la petite peluche à l’Assemblée nationale. “Il est assez petit pour s’accroupir derrière le pupitre et a une voix un peu rigolote, le choix me semblait évident”, poursuit Sébastien Lecornu. Une façon pour Gérald Darmanin de rester au gouvernement, après avoir perdu son siège de ministre de la Justice au profit de Jean-Jacques Goldman.
Car après 7 gouvernements Macron et face à des possibilités pour le moins restreintes, Sébastien Lecornu a choisi de se tourner vers des figures populaires, en espérant qu’elles fédèrent les Français. “Tout le monde aime les Labubu et Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu’ils pourront être pires qu’Amélie Oudéa-Castéra ou Bruno Le Maire ? Je ne crois pas”, commente le chef du Gouvernement. Un pari risqué, mais pas autant que le fait de confier le ministère des Armées à Jul.
Interpellé sur le fait que ces nouveaux ministres n’avaient aucun diplôme validant leur capacité à gouverner, Sébastien Lecornu a assuré que lui non plus.
Crédits : Youtube/LeParisien.
