Grâce au pont de l’Ascension, il prolonge son week-end de deux jours de bouchons

Depuis 2016, année où l’Éducation nationale a généralisé le pont de l’Ascension, les parents peuvent partir en week-end avec leurs enfants sans leur faire rater l’école. Cette année, Victor et Chloé se sont organisés à l’avance pour emmener la petite Olympe, 4 ans, et le petit Lothaire, 8 mois, en week-end au bassin d’Arcachon. Au menu, deux jours sur place sous la pluie entre promenades au bord du lac en ciré et jeux de société dans un Airbnb à 14 degrés. Et grâce au pont, deux jours supplémentaires sur l’autoroute. « Avoir le jeudi et le dimanche dans les bouchons en plus des deux jours sur place, c’est vraiment du bonus ! » s’enthousiasme Victor. Puis d’ajouter : « Même pas besoin de s’arrêter sur les aires de repos, comme on n’avançait pas, ma femme a pu passer à l’arrière quand c’était nécessaire pour allaiter le plus jeune. »

Un franc succès

Chloé était elle aussi emballée par son week-end prolongé : « C’est la première fois que je peux contempler pendant aussi longtemps le péage de Saint-Arnoult », a-t-elle déclaré, survoltée, avant d’ajouter : « D’habitude ça ne dure que quelques secondes, je n’avais jamais eu l’occasion de pénétrer cette œuvre. C’est un monument fascinant. » Même s’ils reconnaissent être un peu fatigués en raison de leur arrivée à 23 heures et des réveils nocturnes de leurs deux enfants qui ont semble-t-il contracté une gastro-entérite pendant le séjour, ils sont tous les deux ravis de leur week-end : « Surtout qu’on en a eu pour à peine plus de 2000 euros » conclut Victor.

Le couple se projette déjà sur l’année prochaine. Mais en attendant, ils ont prévu de partir trois jours en Bretagne cet été pendant le week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens.

Crédits photo : Gilles Bassignac via GettyImages.