Les bus de nuit bientôt accessibles aux personnes sobres

« Nous sommes dans une démarche d’inclusivité » explique Philippe Tabarot, ministre des Transports. « Les bus de nuit étaient autrefois réservés aux usagers ivres ou sous l’emprise de drogues, et nous souhaitons laisser la possibilité aux personnes sobres de voyager aussi. Cela peut sembler bizarre de prime abord, mais nous n’avons pas peur de vouloir changer les choses. Et qui sait, peut-être que dans le futur, un bus de nuit pourra rouler sans quelqu’un qui hurle à l’arrière ? »

La peur d’être jugé

Concernant les usagers réguliers des bus de nuit, la réaction est plus tiède. Elias, 31 ans, chômeur et poly consommateur, s’inquiète : « Dans les bus de nuit, on peut rigoler. On partage une bouteille de Jack, on fait tourner notre pipe à crack et on voyage en même temps ! Le rêve. Avec les usagers sobres, j’ai peur qu’on me juge quand je vomis sur le siège d’à côté ce genre de chose… Dommage ». Pour Jean-Luc, 59 ans, c’est la douche froide : « Si je vois quelqu’un qu’est pas défoncé dans le bus, je le prends pas, c’est pas la peine ».

Le Ministre des Transports se veut toutefois rassurant et espère que « ce changement radical n’entraîne pas une baisse drastique de la fréquentation ». L’avenir nous le dira.

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