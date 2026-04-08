Une tête de chasseur retrouvée au-dessus de la cheminée de Hugo Clément

C’est lors d’un tournage d’Hugo Clément que le scandale a vu le jour. Alors que le journaliste de 36 ans répondait à des questions dans sa cuisine, les téléspectateurs ont pu apercevoir, dans le fond, la tête d’un chasseur empaillée trônant au-dessus de la cheminée. C’est son copain de chasse, Eric Bertin, qui a alerté la police : « J’étais devant ma télé quand, soudain, je me suis mis à gueuler : Mais c’est Didou ! Je l’ai reconnu même de loin car il avait encore son œil qui dit merde à l’autre et sa casquette Sanglier. »

De son côté, Hugo Clément reconnaît qu’il collectionne les trophées de chasseurs depuis son engagement : « Au début, c’était symbolique, je voulais inverser les rôles. Et puis, de fil en aiguille, c’est devenu une vraie passion. Celui-ci, je l’ai eu à l’affût, au petit matin, près d’un rond-point de Sologne. Il était en train de poursuivre un cerf totalement apeuré, je n’ai pas hésité. ». Le journaliste précise toutefois qu’il privilégie une chasse raisonnée et qu’il est là pour réguler l’espèce.

Face à la polémique, plusieurs fédérations de chasse ont dénoncé une « dérive inquiétante de l’écologie punitive ». En attendant, Hugo Clément assure avoir retiré la tête de Didou « le temps que ça se tasse », tout en reconnaissant qu’il lui manque déjà : « Il apportait une vraie chaleur humaine à la pièce, heureusement il me reste mon tapis en peau de lobbyiste que j’ai mis devant ma cheminée »

Photo capture d’écran France Inter