Scandale – Les Mr. Freeze goût framboise étaient bien remplis de produit pour vitres

Acculé par les associations de consommateurs, le directeur de l’entreprise Mr. Freeze a mis fin à une légende urbaine qui aura perduré plus de 52 ans. “La couleur bleue des Mr. Freeze à la framboise n’était absolument pas une technique pour les différencier de ceux à la fraise”, a avoué Philippe Hadida, expliquant qu’il s’agissait en réalité de glaçons aromatisés avec du produit pour vitres et du sucre “100 % bio et naturel”.

Ce scandale sanitaire a aussi permis de lever le doute sur le Mister Freeze à la menthe, composé à 97 % de bain de bouche. Des révélations qui ne choquent pas les consommateurs. “Tout ça, c’est pour faire peur aux gens : de mon temps on mangeait des sucettes qui coloraient la langue et des glaces avec des chewing-gums dedans, et personne n’en est mort !” s’emporte Michaël, président de l’association “Les Cool Kids Diabétiques des 90’s”.

L’affaire des Mr. Freeze à la framboise n’est pas sans rappeler le scandale des Carambar Eloustic fourrés au joint d’isolation, ou celui, quelques années plus tôt, des Chocapic contenant des traces de céréales.

L’agence Santé Publique France a promis de redoubler de vigilance sur les aliments destinés aux plus jeunes, “prêtant une attention particulière aux ingrédients ajoutés à leur sucre”.

Crédits : Picture alliance via GettyImages.